Taxi per chi è in carrozzina Sì ma solo nei feriali

carrozzina. Il 25 telefono a Radio Taxi per prenotare il Taxi attrezzato. Mi rispondono che il servizio funziona solo i giorni feriali fino alle 19 e la domenica no. Sono rimasta allibita. Io ho la sclerosi diagnosticata da 14 anni ma mi sono occupata di handicap da sempre. Ho avuto una vita normale: ho lavorato come dirigente scolastica, ho due lauree. 45 anni fa, con l’Aias di Ferrara, di cui facevo parte, abbiamo realizzato un convegno mondiale: ’Vita indipendente nella disabilità’. Mondiale. Significa che sono venute persone da tutto il mondo con gravissime difficoltà. Si sono mosse per Ferrara e non hanno avuto, fortunatamente, i problemi in cui mi sono imbattuta io 45 anni dopo. Ilrestodelcarlino.it - "Taxi per chi è in carrozzina? Sì, ma solo nei feriali" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Caro Carlino, il 26 marzo scorso avevo in programma una cena, organizzata dall’Unione Estense CB. Ho la sclerosi multipla e sono in. Il 25 telefono a Radioper prenotare ilattrezzato. Mi rispondono che il servizio funzionai giornifino alle 19 e la domenica no. Sono rimasta allibita. Io ho la sclerosi diagnosticata da 14 anni ma mi sono occupata di handicap da sempre. Ho avuto una vita normale: ho lavorato come dirigente scolastica, ho due lauree. 45 anni fa, con l’Aias di Ferrara, di cui facevo parte, abbiamo realizzato un convegno mondiale: ’Vita indipendente nella disabilità’. Mondiale. Significa che sono venute persone da tutto il mondo con gravissime difficoltà. Si sono mosse per Ferrara e non hanno avuto, fortunatamente, i problemi in cui mi sono imbattuta io 45 anni dopo.

