Incontro con Barattoni all’Hobbies Bar di Carraie

Carraie (via Cella 556) ospiterà l'ottavo e ultimo appuntamento di "Muovi Ravenna", il ciclo di incontri promosso da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra, per costruire un programma elettorale partecipato e condiviso con la cittadinanza. L'iniziativa, che ha toccato diverse zone del territorio comunale, si concluderà con un focus sulla "Ravenna policentrica", un tema cruciale per il futuro della città. L'obiettivo è quello di delineare una visione di Ravenna più unita e connessa, con un decentramento efficace, frazioni più collegate, maggiori aree verdi e naturali, e politiche che garantiscano sicurezza e vivibilità. Il tema della "Ravenna policentrica" è particolarmente sentito nelle frazioni, che spesso lamentano una carenza di servizi e collegamenti con il centro città.

