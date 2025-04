Economia e sviluppo sostenibile Forum con Bernini e Patuelli

Patuelli interverrà oggi al Forum sull'Economia e lo sviluppo sostenibile promosso da Confindustria e Fondazione San Patrignano, un evento che è un'occasione internazionale di riflessione e scambio per offrire soluzioni a lungo termine ai pressanti problemi globali che viviamo oggi. L'edizione del Forum affronterà i temi di attualità, come la transizione green e digitale, la dimensione sociale di sostenibilità, crescita e innovazione, il ruolo della finanza e il contributo italiano al nuovo Piano Mattei per l'Africa. Il programma degli interventi, introdotto dalla co-fondatrice della Fondazione San Patrignano Letizia Moratti, dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dal presidente della Regione Michele de Pascale, prevede varie relazioni e Patuelli interverrà a conclusione di quelle economiche e prima del Ministro per Innovazione e Ricerca Anna Maria Bernini.

