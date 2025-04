Referendum rischio quorum Landini arruola Pd e M5s Conte demolire il Jobs act

quorum", il timore che non si raggiunga la soglia di partecipazione minima per la validità dei 5 Referendum prossimi venturi (a cominciare da quello sul Jobs act) spinge Maurizio Landini alla chiamata a raccolta di tutta la sinistra. Ma di fatto l’operazione avviata dal leader della Cgil si trasforma anche nella prima vera prova nazionale per il campo largo. Da Giuseppe Conte ai capi di Avs e soprattutto a Elly Schlein, il numero uno del sindacato di corso d’Italia, in una raffica di incontri, incassa il sì di tutti i vertici del Movimento 5 Stelle, di Verdi e Sinistra e del Pd. Anche se il viatico della segretaria dem finisce per diventare una nuova occasione di scontro interno al partito con l’ala riformista, come era accaduto poche settimane fa sulla politica estera e di difesa. Quotidiano.net - Referendum, rischio quorum. Landini arruola Pd e M5s. Conte: demolire il Jobs act Leggi su Quotidiano.net Il "batti", il timore che non si raggiunga la soglia di partecipazione minima per la validità dei 5prossimi venturi (a cominciare da quello sulact) spinge Maurizioalla chiamata a raccolta di tutta la sinistra. Ma di fatto l’operazione avviata dal leader della Cgil si trasforma anche nella prima vera prova nazionale per il campo largo. Da Giuseppeai capi di Avs e soprattutto a Elly Schlein, il numero uno del sindacato di corso d’Italia, in una raffica di incontri, incassa il sì di tutti i vertici del Movimento 5 Stelle, di Verdi e Sinistra e del Pd. Anche se il viatico della segretaria dem finisce per diventare una nuova occasione di scontro interno al partito con l’ala riformista, come era accaduto poche settimane fa sulla politica estera e di difesa.

Referendum, rischio quorum. Landini arruola Pd e M5s. Conte: demolire il Jobs act. Landini: «Governo confuso, rischio delocalizzazioni». Referendum, Landini punta sul raggiungimento del quorum. Landini in campo per i referendum: "Il vero ostacolo è l'astensione". Referendum, Landini: condivisione con Pd, l'obiettivo è il quorum. Referendum, Landini: "Obiettivo quorum, votando ogni cittadino entra in parlamento".

