Ilfattoquotidiano.it - Un viaggio alla scoperta della Befana. Esiste davvero? Chi è? Una guida completa in sei libri per l’infanzia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi è la? Una cosa è certa: la sua presenza nell’immaginario collettivo di grandi e piccini. Laè da sempre una vecchina con il naso lungo, il mento aguzzo e un cappello a punta che vola su una scopa. La sua missione è portare doni a tutti i bambini del mondo, che aspettano con trepidazione la mattina del 6 gennaio per scoprire cosa ha messo dentro la calza vuota, con la speranza che la riempia di tanti dolci.Molti sono iche parlano di lei, ti consiglio alcuni in attesa del suo arrivo. Un libro divertente che risponde alle molteplici domande sulla vecchina più conosciuta in tutto il mondo:” Chi èla? Perché è vecchia? È sposata? Dove abita? Che cosa contiene l’armadio? Perché laè vecchia? Com’è suo marito?”. Questo libro ha le risposte a tutte queste domande e a molte altre, con descrizioni accurate e illustrazioni coloratissime di Valentina Magnaschi.