Serie A Lecce e Genoa a reti bianche | un punto per Giampaolo e Vieira

Prosegue senza sosta la 19° giornata diA, che è entrata nel vivo in questa fredda domenica 5 gennaio. Aspettando il piatto forte di questo turno, ovvero il match tra Roma e Lazio, si è giocato oggi alle 15:00 il delicato scontro salvezza tra, in quel del Via del Mare. La partita si è conclusa con il risultato di 0-0, che smuove la classifica ma non soddisfa pienamente le due compagini coinvolte.Primo tempo vivace, con il Grifone che sfiora la rete dell’1-0 con Thorsby e Pinamonti, che nella stessa azione scheggiano la traversa. I salentini colpiscono un palo, invece, con il tiro dal limite dell’area di Krstovic. Nella ripresa, invece, regna l’equilibrio, con le due squadre che tentano di trovare la giocata vincente ma non riescono a segnare. Ildi Marcorimane al terzultimo posto a quota 17 punti, a pari merito con il Cagliari.