Napoli in difesa Danilo in pole position

Il Corriere della Sera parla dell’interesse da parte delperdella Juventus. Il calciatore gradisce la piazza, ma la Juventus è restia a cederlo. Alla squadra di Antonio Conte serve un centrale dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Gli azzurri attendono anche gli esiti degli esami di Olivera, uscito malconcio ieri sera dal terreno di gioco del Franchi. Il difensore brasiliano della Juve potrebbe adattarsi anche a sinistra. A maggior ragione, quindi, diviene quasi indispensabile l’ingresso in azzurro del brasiliano. Di seguito quanto scritto dal quotidiano e quanto rilevato da Nicolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato., la Juve chiede 3 milioniCosì il Corriere della Sera: “Per la cessione dialchiede 3 milioni, ma il difensore sbalordito per il trattamento di scarsa riconoscenza dopo quanto ha dato in sei anni alla causa bianconera, pretende la buonuscita per interrompere il contratto con sei mesi di anticipo”.