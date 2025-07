LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar lascerà il primo segno?

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta della quarta tappa del Tour de France 2025! Dopo l’emozionante sprint di ieri, oggi si prospetta una frazione intensa e piena di sorprese lungo 174,2 km tra Amiens Métropole e Rouen. I ciclisti si sfideranno su cinque impegnative salite, promettendo spettacolo e battaglie sul filo dei secondi. Restate con noi per seguire ogni attimo di questa emozionante tappa, che potrebbe già scrivere nuove pagine nella storia della Grande Boucle.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2025. Dopo la volata di ieri vinta da Tim Merlier la centododicesima edizione della Grande Boucle presenta una frazione mossa che preannuncia spettacolo. I corridori si daranno battaglia lungo 174.2 km che li porteranno da Amiens Métropole a Rouen. Saranno 5 in totale le Cote di questa tappa, tutte concentrate negli ultimi chilometri. Dopo una prima parte con continui saliscendi il gruppo affronterà la Cote Jacques Anquetil (3.5 km al 3.6% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar lascerà il primo segno?

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - In un contesto di conflitto e sofferenza, alcune agenzie turistiche israeliane propongono tour shock per assistere, da un belvedere a Sderot, ai bombardamenti della Striscia di Gaza.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la terza frazione, Milan vuole mettersi la sfortuna alle spalle a Dunkerque - Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la terza frazione. Fari puntati su Milan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto Vai su Facebook

Tour de France: Merlier vince a Valenciennes-Dunkerque. Van der Poel resta maglia gialla; Tour de France 2025, oggi seconda tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Terza Tappa.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Amiens – Rouen: orari TV, percorso e favoriti - Tappa numero 4 al Tour de France oggi martedì 8 luglio e nuove emozioni in vista per la Amiens – Rouen che vede sul percorso anche terreno per nuovi attacchi da parte delle squadre dei favoriti per ... Riporta fanpage.it

Tour de France 2025, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro) - Oggi, martedì 8 luglio, la Grande Boucle propone la quarta frazione dell'edizione numero 112 e sbarca in Normandia dopo la volata di Dunkerque. Secondo msn.com