Traffico di migranti dalla Turchia a Reggio Calabria fermata rete | 25 arresti

Un'operazione senza precedenti smantella una vasta rete di trafficanti di migranti tra la Turchia e Reggio Calabria. Con 25 arresti e 43 indagati, l’indagine Medusa ha scoperto un giro criminale internazionale che sfruttava le rotte del Mediterraneo, mettendo in luce un sistema criminale complesso e organizzato. Questa misura rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di esseri umani, evidenziando l'urgenza di interventi più incisivi per fermare queste dinamiche.

(Adnkronos) – Sono oltre trenta gli sbarchi ricostruiti dai magistrati della Dda di Reggio Calabria e dalla Polizia, nel corso dell’indagine Medusa che ha portato oggi a una maxi operazione con 25 arresti e a indagare 43 persone che facevano parte di una rete internazionale di trafficanti di migranti. 68 in totale le persone accusate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Traffico di migranti dalla Turchia a Reggio Calabria, fermata rete: 25 arresti

