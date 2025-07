Terracina crolla tetto del ristorante stellato Essenza | sette feriti grave una ragazza

Una serata di speranza e paura a Terracina, dove il crollo improvviso del tetto del ristorante stellato “Essenza” ha scosso la comunità. L’incidente ha causato sette feriti gravi, tra cui una ragazza in condizioni preoccupanti. La tragedia, ancora sotto investigazione, ricorda quanto sia fragile la sicurezza nei luoghi di convivialità e ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione. È un evento che lascia tutti senza parole, ma anche con un forte desiderio di solidarietà e rinascita.

Tragedia sfiorata a Terracina, in provincia di Latina, dove nella serata di ieri si è verificato un grave incidente all'interno del ristorante stellato "Essenza", situato in via Tripoli. Per motivi che al momento sono ancora in fase di accertamento, il tetto del prestigioso locale ha improvvisamente ceduto, collassando su clienti e sul personale presenti all'interno.

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

