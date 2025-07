Tour de France 2025 tappa di oggi Amiens Métropole-Rouen | orari tv percorso favoriti Possibili schermaglie tra Pogacar e Vingegaard

Prepariamoci a un'altra emozionante tappa del Tour de France 2025! Oggi, da Amiens a Rouen, i ciclisti si sfideranno su un percorso di 174,2 km, tra schermaglie tra i favoriti come Pogacar e Vingegaard. Una frazione ricca di sorprese, con un finale che richiama le classiche del Nord: lo spettacolo è assicurato. Non perdere la diretta live dalle 13.35, per vivere ogni attimo di questa battaglia epica.

Quarta tappa per il Tour de France 2025. Dopo una volata di gruppo ecco un’altra giornata molto interessante, con un finale che ricorda molto una classica del Nord: sarĂ spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 PERCORSO. La quarta frazione partirĂ da Amiens MĂ©tropole e si concluderĂ dopo 174,2 chilometri a Rouen. Tappa mossa nei primi chilometri con numerosi saliscendi ma nessuno GPM. Si incomincerĂ realmente a salire con l’ascesa della CĂ´te Jacques Anquetil (3,5 km al 3,6% di pendenza media) che anticipa un finale entusiasmante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Amiens MĂ©tropole-Rouen: orari, tv, percorso, favoriti. Possibili schermaglie tra Pogacar e Vingegaard

