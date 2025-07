Dazi mercato high yield europeo guarda oltre incertezza

Il mercato europeo dell’high yield, anche quello a breve termine, si conferma una scelta allettante per gli investitori in cerca di rendimenti elevati e rischi contenuti. Con tassi superiori al 6% e una duration bassa, offre opportunità interessanti anche in scenari di volatilità crescente. Roman Gaiser, Head of Fixed Income, evidenzia come questa asset class possa rappresentare un’ancora di stabilità in un contesto di incertezza crescente—una prospettiva che vale la pena esplorare più a fondo.

Il mercato europeo dell’ high yield, incluso quello short-term, continua a offrire livelli di rendimento elevati e interessanti (superiori al 6% ), con tassi di pareggio elevati e una duration relativamente bassa (inferiore a tre anni). Ciò significa che, in caso di un forte aumento dei tassi governativi, le performance dovrebbero essere più stabili rispetto ad altre asset class del reddito fisso. Lo sottolinea Roman Gaiser, Head of Fixed Income and High Yield EMEA d i Columbia Threadneedle Investments sp iegando che sebbene gli spread creditizi siano inferiori alla loro media di lungo periodo, i dati tecnici hanno fornito un sostegno al mercato, e prevediamo continuino a farlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi, mercato high yield europeo guarda oltre incertezza

In questa notizia si parla di: high - yield - mercato - europeo

Roman Gaiser di #Columbia racconta a #StayLive che l’high yield può essere un buon investimento in questo contesto di mercato e quali sono le prospettive per l’#obbligazionario Vai su X

Asset allocation: ecco perchè mettere in portafoglio bond high yield europei; «In Europa i titoli high yield sono di alta qualità»; Bene l'high yield europeo e i settori meno esposti all'export globale.

Asset allocation: ecco perchè mettere in portafoglio bond high yield europei - Secondo Roman Gaiser, Head of Fixed Income and High Yield EMEA di Columbia Threadneedle Investments, “il mercato europeo dell’high yield, incluso quello short- Da bluerating.com

High Yield, l'Europa torna interessante | MilanoFinanza News - L’outlook 2023 per l’universo High Yield a cura di T. milanofinanza.it scrive