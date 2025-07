I dazi possono attendere nuova proroga Usa al primo agosto Nessuna lettera all’Europa ossigeno per le trattative in corso

In un clima di tensione internazionale, gli Stati Uniti continuano a giocare le proprie carte con decisione e strategia. Tra minacce di nuovi dazi e promesse di lettere memorabili ai leader stranieri, il presidente Trump dimostra di non voler lasciare nulla al caso. La diplomazia si fa strada tra tariffe e negoziati, ma cosa riserverà il futuro alle relazioni globali? La partita è appena iniziata.

«Manderò lettere: grandi, belle lettere» ai leader stranieri per definire i nuovi dazi americani aveva promesso Trump, e così è stato: il 7 luglio ha cominciato a «spedirle» via social media. Il presidente Usa prova da una parte ad attaccare con forza, imponendo tariffe ai Paesi ritenuti non collaborativi: Giappone, Corea del Sud, Myanmar, Laos, Sudafrica, Malesia e Kazakistan: i primi sette destinatari della scure dal 25 fino al 40% a partire dal primo agosto; e dall’altra a dare nuovo ossigeno per le trattative in corso, come quelle con l’Ue, estendendo la pausa fino al primo agosto, rispetto alla scadenza fissata in precedenza per il 9 luglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I dazi possono attendere, nuova proroga Usa al primo agosto. Nessuna “lettera” all’Europa, ossigeno per le trattative in corso

