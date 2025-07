Come sta il gomito di Jannik Sinner? C’è preoccupazione Il video della conferenza stampa

Il sorriso di Jannik Sinner si spegne temporaneamente tra preoccupazioni e incertezza. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon per il quarto anno consecutivo, l'attenzione si concentra ora sul suo stato di salute, soprattutto per il fastidio al gomito destro, che ha influenzato la sua performance e sollevato interrogativi sulla sua condizione futura. La conferenza stampa di ieri ha lasciato tutti col fiato sospeso, alimentando il desiderio di capire come sta davvero il talento azzurro.

Jannik Sinner passa il turno e approda per il quarto anno consecutivo ai quarti di finale nel torneo di Wimbledon, ma questa è davvero l’unica notizia positiva della giornata di ieri per il numero uno al mondo. L’azzurro, condizionato anche da un fastidio al gomito destro dopo una caduta avvenuta nel primo game, ha perso i primi due set usufruendo poi del ritiro del suo avversario bulgaro Grigor Dimitrov (grave infortunio al pettorale) sul 2-2 del terzo. “ Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. È una risposta che nessuno di noi sa ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sta il gomito di Jannik Sinner? “C’è preoccupazione”. Il video della conferenza stampa

