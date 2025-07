Simeone o Cajuste | il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per sbloccare Juanlu As

Secondo quanto trapelato, il Napoli è pronto a mettere sul tavolo uno tra Simeone e Cajuste come contropartita per sbloccare la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Questa strategia mira a convincere gli spagnoli a ridurre le pretese economiche, facendo leva sul valore dei giocatori in rosa. La decisione finale potrebbe infatti cambiare le sorti di questa intricata operazione di mercato, con il futuro di Juanlu che si fa sempre più vicino a Napoli.

Il Napoli sta tentando di sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez, il terzino che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Il Siviglia, al momento, ha rifiutato le offerte ritenute troppo basse; gli spagnoli vogliono circa 20 milioni. Ma l’inserimento di un giocatore come contropartita, Simeone o Cajuste, potrebbe far cambiare loro idea. Simeone o Cajuste: il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per Juanlu. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di As: Siviglia e Napoli stanno negoziando il trasferimento di Juanlu Sánchez e qualche calciatore potrebbe entrare nell’operazione attraverso uno scambio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone o Cajuste: il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per sbloccare Juanlu (As)

In questa notizia si parla di: napoli - siviglia - juanlu - simeone

Ufficiale: Natan lascia il Napoli, riscattato dal Betis Siviglia - Il talento brasiliano Natan lascia il Napoli, con il Betis Siviglia che ufficialmente ne ha esercitato il riscatto, segnando così la prima mossa del mercato estivo dei partenopei.

A Siviglia si discute di Simeone oltre che dell' Under 21 Juanlu - https://ilnapolionline.com/2025/07/03/a-siviglia-si-discute-di-simeone-oltre-che-dell-under-21-juanlu/… Vai su X

Simeone al Siviglia può aiutare il Napoli a sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez (CorSport) Gli azzurri stanno tentando di chiudere per il terzino vice Di Lorenzo, ma l'affare non si sblocca. L'interesse del Siviglia per il Cholito, però, può essere la svolta. htt Vai su Facebook

Simeone o Cajuste: il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per sbloccare Juanlu (As); Simeone, l’argentino può rientrare nell’affare Juanlu: la situazione – CdS; A Siviglia si discute di Simeone oltre che dell' Under 21 Juanlu.

Simeone o Cajuste: il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per sbloccare Juanlu (As) - L'inserimento di un giocatore, Simeone o Cajuste, potrebbe fare la differenza. Secondo ilnapolista.it

Corriere dello Sport: “Napoli, effetto domino: da Osimhen a Juanlu, Lang e Beukema” - L’attacco guida la rivoluzione del Napoli, ma tutto dipende da un nome: Victor Osimhen. napolipiu.com scrive