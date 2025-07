Wimbledon 2025 il programma di oggi | da Alcaraz a Sabalenka orario e dove vedere i match

Preparati a vivere un martedì all'insegna del tennis di alta quota a Wimbledon 2025! Oggi, 8 luglio, si alzerà il sipario sui quarti di finale con sfide che promettono emozioni indimenticabili, da Sabalenka a Alcaraz. Scopri orari, luoghi e come seguire in diretta questi match imperdibili, e lasciati coinvolgere dall'adrenalina di uno dei tornei più prestigiosi del mondo. Il nostro riassunto ti guiderà attraverso ogni dettaglio per non perdere nemmeno un colpo.

Martedì di match da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 8 luglio, iniziano i quarti di finale dello Slam inglese. Ad aprire la giornata sarà la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, contro Laura Siegemund sul Centrale. Poi toccherà al campione in carica Carlos Alcaraz, che se la vedrà contro Cameron Norrie.

Sabato 5 luglio, Wimbledon 2025 si anima con protagonisti italiani pronti a conquistare i prati londinesi.

