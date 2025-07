Trump | deluso da Putin più armi a Kiev

In un contesto di tensione crescente, Donald Trump si mostra deluso da Putin, evidenziando la decisione degli Stati Uniti di inviare ulteriori armi difensive a Kiev. Durante una cena alla Casa Bianca con Netanyahu, Trump ha sottolineato l'importanza di permettere a Kiev di difendersi e ha espresso il suo disappunto verso il presidente russo, ritenendo di avere le capacitĂ per fermare il conflitto, se solo volesse. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

7.55 "Invieremo altre armi difensive"a Kiev, "dobbiamo farlo, devono essere in grado di difendersi.Ora vengono colpiti molto duramente": così il presidente Usa ai cronisti durante la cena alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Trump ha continuato: "Non sono affatto contento" del presidente russo Putin. "Ho la capacitĂ " di fermare una guerra "francamente sono deluso" che lui invece "non si sia fermato", ha spiegto il il presidente Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

