Il nuovo Milan di Allegri inizia con energia e determinazione, e il primo allenamento a Milanello ha già regalato momenti intensi tra allenatore e Leao. Tra battute e consigli, il tecnico carica il talento portoghese, convinto delle sue potenzialità. La stagione promette emozioni: Allegri si aspetta un grande rendimento dall’attaccante, che sta crescendo verso la piena maturità. Si prospetta un campionato entusiasmante, dove tutto è ancora da scrivere.

Primi allenamenti per il Milan di Massimiliano Allegri a Milanello e subito 'catechizzato' l'attaccante portoghese Rafael Leao. Il video. Dialogo stretto tra Massimiliano Allegri e Rafa Leao nel corso dell'allenamento aperto al pubblico del primo giorno di raduno del nuovo Milan. Nella conferenza stampa di ieri l'allenatore ha detto dell'attaccante portoghese: "Sono convinto farà una grande stagione, si avvicina all'età della maturazione, è un ragazzo responsabile e credo ci siano i presupposti per far bene". Guarda il video del loro primo colloquio in allenamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri carica Leao: il loro primo colloquio in allenamento | VIDEO

