Un trionfo importantissimo, che ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del Sestiere di Porta Solestà. La vittoria al 22º Palio per sbandieratori e musici ha regalato emozioni pure e un senso di orgoglio condiviso, mentre il sestiere di Porta Maggiore non è riuscito a ripetersi. Un weekend di passione e tradizione che resterà nel cuore di tutta Ascoli Piceno.

Festa grande, al sestiere di Porta Solestà, per la conquista del 22esimo Palio per sbandieratori e musici, al termine delle gare cittadine andate in scena sabato e domenica. I gialloblù sono tornati a gioire due anni dopo l’ultima volta, nel 2023, per un successo che è stato ampiamente meritato. Un weekend di grandissime emozioni, quello vissuto a piazza Arringo, con il Palio che è stato deciso proprio al fotofinish. Un trionfo importantissimo, per i ragazzi di via De Berardinis, che sono saliti sul podio in tutte e cinque le specialità previste. Nella classifica di combinata, Porta Solestà ha preceduto i campioni uscenti di Porta Maggiore, secondi, mentre al terzo posto si è piazzato il sestiere di Porta Romana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio per sbandieratori e musici. Vittoria per il sestiere di Solestà . A Porta Maggiore non riesce il bis

