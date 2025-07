Tragedia sul lavoro a Ischia | operaio perde la vita dopo una caduta dal tetto

Una tragedia sconvolge Ischia: un operaio ucraino di 50 anni ha perso la vita dopo una caduta dal tetto di un’abitazione a Buonopane. Un incidente che ci ricorda quanto siano fragili i nostri lavoratori e l’importanza di garantire ambienti più sicuri. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore, auspicando che episodi come questi possano essere evitati in futuro.

Tragedia sul lavoro nella frazione di Buonopane, nel comune di Barano d'Ischia, dove un operaio di nazionalità ucraina, di 50 anni, ha perso la vita in seguito a una caduta dal tetto di un'abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava .

