Raw 07.072025 A double conclusion on the weekend

Benvenuti lettori di ZW! La puntata di Monday Night Raw dall’Amica Mutual Pavilion di Providence ha regalato emozioni e sorprese. Tra schiarite di alleanze e sfide epiche, i protagonisti hanno dato il massimo sul ring, lasciando il pubblico senza fiato. Con un finale ricco di colpi di scena e un doppio epilogo che apre nuove prospettive per il futuro della WWE, questa serata si conferma un evento imperdibile per ogni appassionato di wrestling. E ora, scopriamo cosa è successo...

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall' Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island. Lo show inizia con Seth Rollins, Bronson Reed, Bron Breakker e Paul Heyman che si dirigono verso il ring. Bron Breakker dice che è sul ring per la visione che Rollins e Heyman hanno di lui di essere il volto della WWE per i prossimi due decenni. Dice che anche lui ha una visione di una WWE senza Sami Zayn, poi dice che non gli piace nulla di Zayn. Dice che non capirà mai perché i fan fanno il tifo per Zayn, poi promette di distruggerlo se salirà sul ring con lui stasera.

