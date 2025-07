Turista si sveglia e trova sconosciuto nudo davanti al letto | incubo a Vieste 40enne arrestato

Un incubo a Vieste scuote una tranquilla mattina: una turista si sveglia e trova un uomo sconosciuto nudo davanti al letto, scatenando il panico. La sua prontezza nel gridare ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine. Ma cosa è successo davvero quella notte? E quali sono le motivazioni di questa inquietante vicenda? Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante vicenda che ha scosso la piccola perla pugliese.

Le urla di terrore della donna fortunatamente hanno messo in allarme i residenti ed è partita la segnalazione ai numeri di emergenza. L’aggressore però non è fuggito ma ha aggredito la vittima colpendola a pugni in volto fino all’arrivo dei Carabinieri che lo hanno arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it