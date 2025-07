Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni | il messaggio della band al batterista

Dopo 27 anni di palcoscenici condivisi e successi indimenticabili, Matt Cameron lascia i Pearl Jam, segnando la fine di un’epoca. La band ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il suo contributo e le emozioni regalate ai fan di tutto il mondo. Un addio che lascia il segno, ma anche un capitolo nuovo da scrivere. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante svolta nella storia dei Pearl Jam.

Matt Cameron, batterista dei Pearl Jam dal 1998 ha annunciato di lasciare la band dopo 27 anni: ad annunciarlo è stato un messaggio congiunto lanciato sui propri social network. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo 27 anni di straordinaria musica e intense emozioni, Matt Cameron, il cuore pulsante dei Pearl Jam, ha deciso di appendere le bacchette al chiodo.

