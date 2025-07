Tour de France 2025 oggi la quarta tappa | orario percorso e dove vederla in chiaro

Preparati a vivere un'altra emozionante giornata di ciclismo con la quarta tappa del Tour de France 2025! Oggi, 8 luglio, i ciclisti si sfideranno in un percorso collinare in Normandia, mettendo alla prova tenacia e strategia. Scopri orario, percorso e come seguire in chiaro questa battaglia epica, perché ogni momento può fare la differenza nella corsa alla maglia gialla. Non perdere neanche un secondo di questa avvincente tappa!

(Adnkronos) – Tappa 4 del Tour de France 2025. Oggi, martedì 8 luglio, la Grande Boucle propone la quarta frazione dell’edizione numero 112 e sbarca in Normandia dopo la volata di Dunkerque. Percorso prevalentemente collinare e adatto soprattutto agli attaccanti come Mathieu Van der Poel, maglia gialla. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tour de France 2025, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro)

