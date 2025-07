‘Oltre la campanella’ | Un fiasco | solo 63 iscritti

"Oltre la campanella" avrebbe potuto essere un grande successo, un'opportunità unica per arricchire i ragazzi cesenati con attività extrascolastiche di grande valore. Tuttavia, nonostante le promesse, solo 63 iscritti hanno scelto questa proposta, lasciando molti a chiedersi: come mai il progetto non ha coinvolto di più i giovani e le loro famiglie? La risposta potrebbe risiedere in diverse sfumature che analizzeremo insieme.

Ci sarebbe un mondo pieno di stimoli extrascolastici (arte, disegno, lingue, musica, danza) in cui la scuola primaria statale (24 plessi in città) potrebbe coinvolgere i 3.783 scolari cesenati. Il Comune, che l’ha proposto ed elaborato, l’ha battezzato "Oltre la campanella" poiché apre dalle 16,30 alle 18, orario in cui i vari plessi, sulla base delle indicazioni di ciascuna direzione didattica, cessano l’orario scolastico. Ma come mai il progetto, varato a dicembre dell’anno passato, sembra lasciare indifferente la gran parte delle famiglie che potrebbero sceglierlo per i propri bambini? Lo scarso interesse lo ha inchiodato nei numeri la lista civica Cesena Siamo Noi: 63 iscritti, ossia appena l’1,67 per cento del totale, nella sperimentazione che è andata da gennaio a giugno di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Oltre la campanella’: "Un fiasco: solo 63 iscritti"

