Raffiche di vento a oltre 90km h decine di alberi caduti in città e provincia - Foto e video

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Bergamasca, con raffiche di vento superiori ai 90 km/h che hanno causato decine di alberi caduti in città e provincia. La scena è stata resa ancora più drammatica da foto e video che testimoniano il caos. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

MALTEMPO. Nella serata di lunedì 7 luglio un’altra forte perturbazione ha interessato la Bergamasca: 30 alberi caduti solo in città e altre decine in tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Raffiche di vento a oltre 90km/h, decine di alberi caduti in città e provincia - Foto e video

