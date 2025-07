Scoppia lo scandalo alla Rai | Intimidazioni e vallette

Scoppia lo scandalo alla Rai: intimidazioni, polemiche tra le vallette e un clima di tensione che minaccia di sfociare in uno sciopero. Un terremoto dentro la rete pubblica, simbolo imprescindibile del nostro sistema mediatico, che desta preoccupazione e svela le fragilità di un settore sotto i riflettori. La situazione è ormai fuori controllo, e i riflettori sono puntati su cosa accadrà nei prossimi giorni per il futuro dell’azienda.

