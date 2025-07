Frana a San Vito di Cadore nuova colata nella notte | fango e detriti sull' Alemagna

Una nuova colata di fango e detriti ha interessato il Rio Venco a San Vito di Cadore durante la notte, causata dalle intense piogge che hanno flagellato la zona. La situazione si presenta critica, con rischi per le abitazioni e le infrastrutture locali. È fondamentale monitorare gli sviluppi e intervenire prontamente per proteggere la comunità e l’ambiente. Continueremo a seguire da vicino questa emergenza, offrendo aggiornamenti tempestivi e dettagliati.

BELLUNO - Nuova colata detritica sul Rio Venco a San Vito di Cadore: è accaduto nella notte di oggi, martedì 8 luglio, a causa delle forti pioggie che si sono abbattute sull'intera. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Frana a San Vito di Cadore, nuova colata nella notte: fango e detriti sull'Alemagna

Video dei Vigili del Fuoco della colata detritica di questa notte tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo. La colata detritica scesa questa notte sull'Alemagna è sotto controllo, secondo il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi. Iniziata la rimozione

Il fronte della colata detritica che ha interessato nella notte la SS51 di Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo è lungo 100 metri. Personale Enel impegnato nell'invaso idrico a San Vito, lago di Mosigo.

