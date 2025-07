Lorenzo Spolverato sulla storia con Shaila Gatta | Chiusa definitivamente Sono deluso evitate di parlarmi di lei

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Shaila Gatta, chiarendo ogni dubbio durante una diretta su Instagram. Con sincerità e trasparenza, il modello ed ex concorrente del Grande Fratello ribadisce che la relazione è ufficialmente chiusa, chiedendo ai fan di rispettare la sua privacy e di evitare regali legati alla coppia. La verità emerge con forza: ora, più che mai, è fondamentale rispettare i suoi desideri e la sua salute.

