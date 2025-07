Masha Slamovich Double-Champ in arrivo?

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel mondo del wrestling: Masha Slamovich si appresta a conquistare il titolo di doppio campione in una sfida che infiammerà New York durante Slammiversary. La tensione cresce, e l’attenzione è tutta rivolta all’attesissima battaglia per il Knockouts World Championship, dove la vincitrice del match di Evolution 2 tra Jacy Jaine e un’avversaria misteriosa potrebbe cambiare le sorti dello sport. Resta con noi, perché tutto può succedere…

Un altra settimana e anche Slammiversary andrà in scena. La città di New York si prepara al più grande evento dell'estate targato TNA Wrestling e la compagnia non si sta facendo trovare impreparata, anzi. Ciò che più ha fatto parlare negli ultimi giorni, è senza dubbio la sfida ufficializzata con in palio il Knockouts World Championship. Masha Slamovich dovrà infatti difendere contro la vincitrice del match previsto a Evolution 2 tra Jacy Jaine (campionessa in carica di NXT) e Jordynne Grace. Da un lato una probabile rivincita di Bound For Glory (2022 e 2024), d'altro canto un qualcosa di inedito.

