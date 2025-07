Psg-Real Madrid | le probabili formazioni e dove vederla

Il duello tra PSG e Real Madrid, valido per la semifinale del Mondiale per Club 2025, si prospetta uno spettacolo imperdibile tra due grandi protagoniste di Europa e non solo. Le ultime finaliste di Champions League si sfidano mercoledì 9 luglio alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey, in una partita che potrebbe decidere chi avanzerà verso la finale contro Fluminense o Chelsea. Scopri le probabili formazioni e dove vederla, perché questa sfida è da non perdere!

Gara valida per la semifinale del Mondiale per Club 2025. Le due ultime finaliste di Champions League si contendono un posto per l’ultimo atto del torneo iridato dove affronteranno una tra Fluminense e Chelsea. Psg-Real Madrid si giocherĂ mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 21 presso il MetLife Stadium, nel New Jersey. P SG-REAL MADRID: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi vanno a caccia del quarto grande trofeo stagionale dopo la Ligue 1, la Champions League e la Coppa Nazionale. La squadra di Luis Enrique ha fin quì rispettato le aspettative iniziali vincendo il Gruppo B, superando nella fase ad eliminazione diretta, in modo piuttosto agevole, Inter Miami e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Psg-Real Madrid: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: realmadrid - probabili - formazioni - vederla

Real Madrid-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/2adbzo3w #BorussiaDortmund #FIFAClubWorldCup #realmadrid Vai su Facebook

Mondiale per Club, Real Madrid-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla http://dlvr.it/TLfntb Guarda su QS #MondialePerClub #RealMadrid #Juventus #Calcio #Formazioni Vai su X

PSG-Real Madrid: data, orario, probabili formazioni e dove vedere la semifinale del Mondiale per Club; Real Madrid-Borussia Dortmund: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, orario, probabili formazioni. I qua; PSG-Real Madrid dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Real Madrid-Borussia Dortmund: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - I Blancos di Xabi Alonso affrontano gli uomini di Kovac nell'incontro valido per i quarti di finale del torneo ... Riporta tuttosport.com

Real Madrid-Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni - Borussia Dortmund: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey andrà ... Come scrive calcionews24.com