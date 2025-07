Belén Rodriguez mostra in un post Instagram come usare la sua maschera vaginale

Bel233n Rodriguez sorprende i suoi follower su Instagram con un video in cui presenta la sua innovativa maschera vaginale, sottolineando l’importanza di prendersi cura delle parti intime con lo stesso impegno riservato al viso. La showgirl e fondatrice di Rebeya svela il suo segreto beauty, dimostrando che il benessere intimo merita attenzione e coccole. Riuscirà questa novità a conquistare il cuore delle sue fan?

«Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo», ha annunciato su Instagram la showgirl e founder del marchio make-up Rebeya. «Le parti intime vanno curate tanto quanto curiamo il viso». E la star mostra come indossare la sua nuova beauty mask vulvare: andrà a ruba?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Belén Rodriguez mostra in un post Instagram come usare la sua maschera vaginale

In questa notizia si parla di: mostra - instagram - belén - rodriguez

Instagram ora ci mostra i like degli amici. E forse avremmo preferito non saperlo - Instagram ci rivela ora i "like" degli amici, un cambiamento che potrebbe non piacerci affatto. Scopriremo di più sulla loro personalità, idee e stati d'animo attraverso i mi piace, piuttosto che dai contenuti che decidono di condividere.

Tutto è cominciato con una storia su Instagram. Ora un video a San Siro mostra Belen Rodriguez e Olly molto vicini durante il concerto di Marracash. Che stia nascendo qualcosa? Vai su Facebook

Belen Rodriguez mostra orgogliosa il nuovo bagno di casa: la vasca è incredibile; Georgina Rodriguez ha condiviso sui social il nome della figlia appena nata; Cecilia Rodriguez si mostra in bikini su Instagram. I fan la incoraggiano: Hai superato la tua paura.