Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Theo Hernandez irriconoscibile. Un tragico errore…”

Leggi su Pianetamilan.it

"Sarebbe unerrore convincersi che sono bastati quei 10-15 minuti vissuti negli spogliatoi di Riad per cambiare l'esito della semifinale con la Juve e trasformare la vita deldi Conceicao". Così scrive Franco, giornalista che parla spesso del mondo, nel suo editoriale per 'Il Giornale'. L'opinionista fa il punto anche sui problemi dei rossoneri. "Ilha ricevuto una bella spinta dal destino ma ci sono alcuni problemi da risolvere".parla delle condizioni di. "Al netto del gol sbavato a due metri dalla porta, è stata la sua prova, priva di qualunque vitalità, e la sua clamorosa distrazione sul gol di Yildiz, a spiegare che non erano un capriccio di Fonseca le esclusioni precedenti. Èe solo recuperando almeno la concentrazione e la lucidità, può tornare a essere una risorsa per ile non un problema, se non proprio un anello debole della catena difensiva".