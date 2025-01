Lanazione.it - Lucca, in ospedale è arrivata la Befana

, 5 gennaio 2025 - Come tradizione èoggi all’diladei Vigili del Fuoco, che ha consegnato al “San Luca” regali e calze destinati ai bambini ricoverati in Pediatria, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, con l’Unicef (presente fin dalla prima edizione), con il Comitato San Francesco e con la Polizia di. Come già avvenuto negli anni precedenti, la simpatica vecchietta era infatti accompagnata dagli operatori della Polizia, che hanno distribuito ulteriori doni e gadget della Polizia di. C’è stato anche un simpatico momento di condivisione che ha visto accomunati in un unico abbraccio Vigili del Fuoco, personale della Polizia, rappresentanti dell’UNICEF (che hanno consegnato le tradizionali bambole) e operatori sanitari.