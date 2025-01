Iltempo.it - “Lo Stato mi deve 84 milioni”. L'incredibile causa dell'erede della famiglia de' Medici

«Sono l'de'e loitaliano mi84di euro». È questa la pretese di un fiorentino nei confrontia Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interno di un singolare contenzioso giudiziario. Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Firenze, come riferisce il Corriere Fiorentino, ha respinto il suo ricorso contro la sentenza di primo grado che aveva già rigettato le sue richieste nel 2019, condannandolo a 35 mila euro di spese legali, ma annullando una sanzione da 15 mila euro che gli aveva comminato il Tribunale fiorentino per lite temeraria. Il processo parte nel 2016 quando l'uomo chiede ai giudici di riconoscerlodi Anna Maria Luisa, l'ultima discendentea dinastia de', che nel 1737, con il famoso «Patto di», aveva lasciato l'immenso patrimonio ai Lorena, granduchi di Toscana, ma con l'indicazione perentoria di vincolare per sempre alla città di Firenze le opere frutto del collezionismo e del mecenatismo mediceo.