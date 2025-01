Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders in testa tra le moto dopo 413 km, Al Rajhi al comando tra le auto, incidente per Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:08 CAMION – Il truck guidato da Macik affiancato da Tomasek e Svanda è il primo ad arrivare al rilevamento KP 373, segnando un cronometro di 10:14:51. Ma Loprais/Kripal/Rodewald, avanti per buona parte della mattina, sono attaccati con un ritardo di appena +0:21. Van den Brink/Torralardona/van de Pol sono terzi a +9:28.13.05– Stiamo arrivando nella fase finale di questa prima parte della Marathon. Al bonus point A inc’è Alcon il tempo di 5h30 davanti ad Al-Attiyah per 1’06”, mentre occupa la terza posizione Nani Roma (5:37:38).13.02– Danielaldi questo day-1 della Marathon. Il pilota australano, in sella alla KTM, ha siglato il crono di 5:05:17413 km. Alle sue spalle l’americano Ricky Brabec su Honda (5:07:27) e la Hero di Ross Branch (5:09:30).