Liliana Resinovich, 3 anni fa il ritrovamento del corpo: a breve i risultati dell'autopsia

Trefa, il 5 gennaio, ilsenza vita difu ritrovato nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, adistanza dalla sua abitazione. La donna, 63, era scomparsa il 14 dicembre 2021 dopo essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. Da quel giorno, il mistero sulla sua morte rimane irrisolto.La famiglia dinon ha mai creduto all’ipotesi del suicidio, sia per il profilo della donna, descritta come forte e vitale, sia per le circostanze inquietanti del: ilera avvolto in due sacchi neri e la testa coperta da sacchetti per alimenti. La speranza ora è riposta neidella seconda autopsia, affidata all’antropologa Cristina Cattaneo, i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, e l’entomologo Stefano Vanin.