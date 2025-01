Sport.quotidiano.net - Le altre partite. Forlì spera ancora nella final four di Coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

La primizia del 2025 è servita alle 18 di questo pomeriggio, con le venti squadre di A2 tutte in campo contemporaneamente. Dieciper designare la classifica al termine dell’andata, per decidere la regina d’inverno e per capire chi, oltre a Rimini, Udine e Cantù, sarà la quarta partecipante alladiItalia. La più vicina a staccare il pass è Cividale, a cui basta una vittoria. Il problema, per la truppa di Pillastrini, è che in Friuli arriva Pesaro, la squadra più in forma del campionato con cinque vittorie consecutive. Bel match a, una battaglia che può far arrivare quarta l’Unieuro ma non Rieti (la classifica avulsa non la premia). In corsa ci sono anche Milano e Verona, nettamente favorite in casa con Cento e Piacenza. Il big match di giornata però si gioca al PalaDozza di Bologna, dove la Fortitudo, che ha tesserato Vencato, ospita Udine.