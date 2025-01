Ilrestodelcarlino.it - L’appello sul Carlino. Disabile murato in casa, ora qualcosa si muove: "Risolveremo quel guasto"

E’ una mamma coraggio Rita Lisandrelli, disperata, dopo anni di impegno per garantire a suo figlio un presente degno di essere vissuto e un futuro migliore. Il suo appello non è caduto nel vuoto, anzi, ha avuto una risonanza enorme dopo il racconto pubblicato sul. La donna, 77enne di Osimo, residente in una palazzina di via Alcide De Gasperi, vive con il figlio portatore di handicap dalla nascita, Michele Frezzotti, 52 anni. Per loro esattamente dall’aprile scorso il mondo è come se si fosse fermato. E’ stato inperiodo infatti che il servoscala che serviva al trasporto della carrozzina di Frezzotti si è rotto e damomento è come se si trovasse agli arresti domiciliari, ci ha raccontato. L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha contattato Lisandrelli ieri mattina: "Mi sono subito interessato al caso e ho chiamato la signora Lisandrelli.