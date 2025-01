Oasport.it - Krueger doma il Cermis, a Klaebo il Tour de Ski 2025. Pellegrino sfiora il podio nella generale

Simen Hegstadsi conferma padrone delvincendo l’ultima tappa delde Ski, Johannes Hoesflotne vince per la quarta volta, e terza negli ultimi quattro anni, la classifica. Una performance impeccabile, quella di, che chiude in 32’39?6 una rassegna che lo ha visto abbandonare ieri i sogni die, oggi, reagire da par suo con il suo 11° successo in gare di Coppa del Mondo. Si ferma ai piedi delFederico, quartoe settimo oggi, ma nessun rimpianto per Chicco in unde Ski interpretato davvero bene.Primo quarto d’ora di gara tutto sommato abbastanza tranquillo, com’è normale che sia: l’unico vero fattore da rimarcare riguarda il progressivo stare davanti degli svedesi, con Berglund particolare protagonista dell’inevitabile inizio delle ostilità sul, che èad affrontare nelle parti più avanzate del gruppo.