Thesocialpost.it - Antonio Conte vince ma non parla: “Troppo dolore”. Lutto atroce

Leggi su Thesocialpost.it

La vittoria del Napoli contro la Fiorentina per 3-0, firmata dalle reti di Neres, Lukaku e McTominay, è stata segnata da unche ha colpito profondamente l’ambiente partenopeo. Al termine del match,non si è presentato in sala stampa, lasciando spazio al suo vice, Cristian Stellini, che ha spiegato con commozione l’assenza del tecnico pugliese.«Siamo molto felici della vittoria, però abbiamo ricevuto un brutto colpo», ha dichiarato Stellini ai microfoni di Dazn. «Abbiamo perso una persona a noi molto cara, un bambino malato che era vicino a tutto il Napoli. A lui abbiamo cercato di regalare momenti di gioia, e lui ci ha dato tanta energia. Il mister non se l’è sentita di affrontare la sala stampa, perché è un momento difficile. Il nostro pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie».