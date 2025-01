Superguidatv.it - Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2025 con Stefano De Martino: quando in tv e ospiti

Leggi su Superguidatv.it

SaràDea condurre ‘‘. La puntatadel quiz show vedrà svelare i biglietti vincenti, con il primo premio che ammonta a 5 milioni di euro. Scopriamo insiemeandrà in onda e chi giocherà con il presentatore.: glivip della puntataCon oltre 6 milioni di spettatori,Desta facendo registrare ascolti record per. Ora il conduttore sarà alla guida della puntatadedicata alla. L’appuntamento è previsto per lunedì 6 gennaio, in diretta, alle ore 20.35 su Rai 1.Dal Teatro delle Vittorie, sarà infatti trasmesso “” che vedrà la presenza di numerosiimpegnati in una puntata ricca di spettacolo, musica e divertimento.