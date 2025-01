Napolipiu.com - VIDEO – “Questa volta non sbaglio”: Lukaku è glaciale dal dischetto

– “non”:dal">Il centravanti belga non sbaglia dagli undici metri e sigla lo 0-2 contro la Fiorentina, riscattando l’errore daldella scorsa settimana.Romelusi è preso la sua rivincita personale a una settimana di distanza dal rigore fallito contro il Venezia. L’attaccante del Napoli non ha tremato dalcontro la Fiorentina, trasformando con freddezza il penalty concesso per fallo di Moreno su Anguissa.“Big Rom” ha spiazzato completamente il portiere viola, realizzando così il suo settimo gol in campionato e fissando il risultato sullo 0-2 per gli azzurri. Una rete che cancella la delusione della scorsa settimana e conferma il momento positivo del bomber belga. pic.twitter.com/BUyHUWqSVy— follow @centerofgoals (@GeorgePeig79160) January 4, 2025L'articolo– “non”:dalproviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.