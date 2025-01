Ilgiorno.it - Sul cibo non si scherza

L’ultima graduatoria (lusinghiera) dedicata al palato è targata Taste Atlas e incorona il Bel paese. La 100 Best Food Cities in the World segna anche un exploit, quello di Milano. Il capoluogo meneghino guadagna il secondo gradino del podio, facendosi largo nella cucina di mondiale grazie ai suoi piatti più celebri: il risotto, la cotoletta e l'ossobuco, senza dimenticare la cassoeula e il panettone (che ormai è un dolce da 365 giorni all’anno, non esclusivamente per le feste). Milano ma non solo. Tutto il podio è italiano: al primo posto svetta Napoli, al terzo (alle spalle di Milano) c’è Bologna. In Italia, si sa, quando si parla dinon si. Ogni classifica a tema gourmet spalanca le porte a dibattiti senza fine. Ma su una cosa ormai siamo tutti d’accordo: complice la ricchezza (e la diversità) delle tradizioni regionali, in Italia si mangia bene da Nord a Sud.