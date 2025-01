Napolipiu.com - “Sei un uomo di m…”: La reazione di Conte al Franchi spiazza tutti

Gli azzurri dominano la Fiorentina con un netto 0-3 e volano in vetta. Il tecnico pugliese sorprendecon la sua risposta agli insulti dei tifosi viola.Il Napoli di Antonioespugna ilimponendosi con un netto 0-3 e issandosi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta. Una prova di forza e qualità da parte degli azzurri, che hanno dominato l'incontro nonostante le numerose assenze.A sbloccare il risultato ci ha pensato Neres con una splendida azione personale, prima che Lukaku e McTominay arrotondassero il punteggio. Nota di merito per la mossa tattica di, che ha sorpresoschierando Leonardo Spinazzola in attacco, con l'ex Roma che ha ripagato la fiducia con una prestazione di alto livello.