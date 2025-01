Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo in Emilia Romagna: l’Epifania porta il maltempo

Bologna, 4 gennaio 2024 – Sta arrivandoche ‘tutte le feste sivia’, ma che si porterà via anche l’alta pressione. Le belle giornate di queste vacanze natalizie infatti hanno le ore contate, “sotto la spinta di correnti sud-occidentali che precedono l’arrivo di una faserologica ben più dinamica rispetto a quella attuale. Due fronti atlantici faranno da cavallo di battaglia verso un cambiamento del tempo che si preannuncia essere più avvertibile nel corso del”, fa sapere Roberto Nanni, tecnicorologo Ampro. Non ci sarà una vera e propria rivoluzione però. A differenza delche toccherà il nord Italia, ledi Arparino un calo di temperature soprattutto tra sabato e domenica, ma le condizioni saranno per lo più stabili e il 6 gennaio, giorno del, potrebbe esserci un rialzo della colonnina di mercurio con un cielo però completamente coperto e grigio.