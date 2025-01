Movieplayer.it - Pino Daniele - Nero a metà, la recensione: storia di un uomo, della sua città e della sua musica

Leggi su Movieplayer.it

Un documentario che esplora la genesile e l'arrivo al successo del cantautore, tra interviste esclusive, aneddoti e tante emozioni. In sala il 4, 5 e 6 gennaio in occasione del decennale dalla morte. La voce di, una panoramica a volo d'uccello su Napoli. La voce dell'artista e le immagini. Così inizia, il documentario prodotto e distribuito da Eagle Pictures nel decimo anniversario dalla morte del cantante partenopeo, per un'uscita evento di tre giorni. Un inizio potente, e non potrebbe essere altrimenti visto il connubio fortissimo tra l'e lache gli ha dato i natali, che lui stesso ha reso partesua opera, non solo nella splendida Napule è ma in dettagli, sfumature e ispirazioni di tante canzoni. Un rapporto "stretto, che ha pochi .