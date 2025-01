Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, sabato 4 gennaio: weekend tranquillo per il Toro, no alle tensioni per il Cancro

Ecco l’diFox per2025! Il nuovo anno continua a portare con sé un’energia fresca e vibrante, perfetta per chi vuole iniziare con il piede giusto e mettere in pratica i propri propositi. Questorappresenta una giornata importante per riflettere sulle prime esperienze di questo 2025 e per aggiustare la rotta, se necessario.diFox, per2025, segno per segnoCon l’Epifania ormai vicina, l’atmosfera è ancora carica di magia e di opportunità per coltivare sogni e relazioni. Le stelle spingono molti segni a dedicarsi agli affetti e a consolidare legami, mentre altri potrebbero sentire una spinta verso il rinnovamento personale e professionale. È un momento di transizione, ma anche di azione concreta. Qualunque sia la tua direzione, le stelle sono pronte a guidarti con dolcezza e determinazione.