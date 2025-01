Ilfattoquotidiano.it - “Mi facevo di eroina e il crack. Quando diventi una popstar, il sesso diventa allettante. L’ho fatto fino allo sfinimento ogni sera”: lo rivela Evan Dando

Una vita al massimo tra dipendenze dalle droghe e dal. L’esistenza del 57enne didei Lemonheads è stata tutt’altro che tranquilla e lo ha raccontato nella biografia di prossima uscita a maggio dal titolo “Rumours of My Demise”.Con la bandha anche finito di incidere il prossimo disco intitolato “Love Chant” (“è molto psichedelico ed heavy, ma anche tranquillo, e sono tutti pezzi originali”). Il musicista, “pulito” ormai da due anni dalle droghe, ha rilasciato una intervista all’Independent.Il primo contatto con la droga risale già ai tempi del liceo perché “c’era uno spacciatore di coca piuttosto efficiente. Ho iniziato a usare l’per imitare Burroughs e Keith Richards, ma anche per via della sofferenza dovuta al divorzio dei genitori avvenutoavevo 10 anni.