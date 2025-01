Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2025 in DIRETTA: Kraft concede il bis, ancora tripletta austriaca! Che equilibrio in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36: L’appuntamento è per domani pomeriggio con la qualificazione della gara di Bishofschofen. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio!15.35: Questa lafinale della gara di, la terza della Tournèe dei 42024/:1Stefan – AUT – 273.32 Hoerl Jan – AUT – 271.93 Tschofenig Daniel – AUT – 263.34 Deschwanden Gregor – SUI – 254.45 Wasek Pawel – POL – 253.86 Forfang Johann Andre – NOR – 252.57 Ortner Maximilian – AUT – 251.18 Paschke Pius – GER – 250.39 Prevc Domen – SLO – 245.810 Lanisek Anze – SLO – 244.611 Mueller Markus – AUT – 242.812 Hayboeck Michael – AUT – 242.713 Wellinger Andreas – GER – 241.114 Sundal Kristoffer Eriksen – NOR – 239.415 Raimund Philipp – GER – 239.